Nova Eroica, ciclismo, musica ed enogastronomia a Buonconvento

Mai come stavolta ce n'é per tutti i gusti. Letteralmente per tutti i gusti: chi ama il ciclismo, a qualsiasi età e tipo di bicicletta, chi sogna pomeriggi in musica o preferisce gustare cibo di qualità in un contesto, come il borgo di Buonconvento, che da solo vale il viaggio.

Lo scenario è ormai pronto; si inizia domani, venerdì 24 giugno, con l’apertura del villaggio e dei ristoranti di strada, le operazioni preliminari e il convegno sulle Cure Palliative Pediatriche. Sabato 25 giugno sono in programma diversi appuntamenti a pedali: la mattina la sesta edizione di NOVA Eroica con il percorso più lungo, sui tre a disposizione, che assegnerà il titolo di Campione Nazionale Gravel ACSI. Nel pomeriggio il Campionato Italiano FCI per biciclette a scatto fisso. La corsa si svolgerà in circuito di 1200 metri circa che, per la prima volta, prevede un tratto di strada bianca (circa 250 metri), dunque un elemento tecnico che contribuirà a determinare la classifica finale. Saranno circa 50 i corridori al via.

Domenica 26 giugno le strade bianche attorno Buonconvento ospiteranno NOVA Eroica Family. Nel pomeriggio, invece, l’attenzione sarà caratterizzata dalla gara Giovanissimi, organizzata dal GS Buonconvento.

Quanti al via di NOVA Eroica? Più di 1500. Sono state tantissime, infatti, le iscrizioni registrate in questi ultimi giorni tanto da costringere l'organizzazione a riaprire i termini per consentire a tutti di partecipare. Il successo non sta solo nei numeri di sabato. Anche NOVA Eroica Family di domenica mattina registra un vero e proprio record di partecipazione. NOVA Eroica Family prevede la sosta alla fattoria di Piana con musica, giochi e merenda per grandi e piccini. All’arrivo tutti riceveranno un premio e il pacco gara di NOVA Eroica. Parteciperanno anche i ciclisti del Ciclo Club Eroica e le loro famiglie.

Quest’anno, inoltre, ricorrono i 160 dalla fondazione di Poste Italiane che sarà presente al villaggio di NOVA Eroica con una cartolina celebrativa ed un annullo speciale realizzato proprio in occasione dell’evento di Buonconvento

Il festival di Nova Eroica

Venerdì 24 giugno oltre all’apertura del Villaggio di Nova Eroica in piazzale Garibaldi e del Villaggio del Campionato Italiano di Scatto Fisso e del GP Regionale Giovanissimi in Piazza Gramsci, alle ore 17.30 nel Teatro Comunale avrà luogo la presentazione del Manifesto Italiano delle Cure Palliative Pediatriche con la partecipazione del sindaco di Buonconvento Riccardo Conti, degli assessori regionali Simone Bezzini (Sanità) Leonardo Marras (Economia e Turismo), di Elena Castelli direttore generale della Fondazione Maruzza e Giancarlo Brocci ideatore dell’Eroica.

Alle ore 19.30 aprirà il “Ristorante di Strada” in Piazza Matteotti che, con i suoi stand enogastronomici, proporrà piatti tipici toscani come pici al sugo, pasta al forno, panzanella, carne chianina e cinta senese alla brace, verdure fritte, dolci fatti in casa, per una serata di buon cibo e musica live.

Sabato 25 giugno è il giorno della Nova Eroica 2022 e si gareggerà contro il tempo. Gli appassionati potranno seguire gli arrivi e le premiazioni fino alle ore 18.00 quando sarà disputato il Campionato Italiano Scatto Fisso, con protagonisti i migliori atleti, uomini e donne, nazionali. Alle 19.30 ancora musica e golosità e musica con l’apertura del “Ristorante di Strada”.

Domenica 26 giugno alle ore 9.00 torna la Nova Eroica Family e protagonisti saranno mamme, papà e soprattutto ragazzi e bambini in sella ad ogni tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita.

La competizione agonistica torna alle ore 16.00 con il Gran Premio Regionale Giovanissimi che si concluderà alle ore 19.00. A seguire, tutti a tavola con le specialità del “Ristorante di Strada” e lo spettacolo musicale.

Nei giorni del Festival sarà possibile visitare anche il Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia, allestito all’interno del palazzo liberty Ricci Soccini e al Museo della Mezzadria Senese, ospitato nei suggestivi spazi seicenteschi di un antico granaio padronale.

Il “Festival di Nova Eroica” è un progetto della Pro Loco di Buonconvento, realizzato con il contributo di Estra.

Le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito www.prolocobuonconvento.com.

Su Facebook: Nova Eroica oppure Proloco Buonconvento

PROGRAMMA

Venerdì 24 Giugno

Ore 14.00 – 20.00 APERTURA BIKE VILLAGE – Piazzale Garibaldi

Ore 14.00 - 20.00 Segreteria Accrediti - Piazzale Garibaldi

Ore 14.00 – 20.00 Ritiro buste tecniche - Piazzale Garibaldi

Ore 14.00 – 20.00 Ritiro Pacco Gara - Piazzale Garibaldi

Ore 14.00 – 20.00 Ciclo Officina Eroica - Piazzale Garibaldi

Ore 14.00 - 20.00 Spazio “Ciclo Club Eroica” - Piazzale Garibaldi

Ore 14.00 – 20.00 Spazio “Eroica Caffè” e Enoteca - Piazzale Garibaldi

Ore 15.00 – 20.00 Barberia - Piazzale Garibaldi

Ore 16.30 Inaugurazione Porta del Parco da parte dell’Amministrazione Comunale - Porta del Parco

Ore 17.00 Presentazione Manifesto Italiano Cure Palliative Pediatriche - Teatro dei Risorti

Ore 17.30 Dj set con Nikky Dj e la sua 500 - Piazzale Garibaldi

Ore 19.00 - 23.30 Spettacolo live music “Casa Brocci” con i Konosenza offerto da Ristorante ed Enoteca La Porta di Sotto, Bar La Sosta dei Barrocciai e Ristorante Da Mario - Via Soccini

Ore 19.30 - 22.30 Apertura “Ristorante di Strada” - Stand enogastronomici, con piatti tipici - Piazza Matteotti

Sabato 25 Giugno

Ore 6.00 - 8.00 Segreteria Accrediti - Piazzale Garibaldi

Ore 6.00 – 8.00 Ritiro buste tecniche - Piazzale Garibaldi

Ore 6.00 – 20.00 Ritiro Pacco Gara - Piazzale Garibaldi

Ore 6.00 – 20.00 Ciclo Officina Eroica - Piazzale Garibaldi

Ore 6.00 – 20.00 Spazio “Eroica Caffè” e Enoteca - Piazzale Garibaldi

Ore 8.00 Partenza NOVA EROICA - Piazzale Garibaldi

Lungo TERRA DI SIENA 130 Km

Medio CRETE SENESI 90 Km

Corto VAL D’ARBIA 60 Km

Ore 10.00 - 17.00 Arrivi NOVA EROICA - Piazzale Garibaldi

Ore 12.00 – 17.00 Pasta Party

Ore 12.30 - 15.00 Apertura “Ristorante di Strada” - Stand enogastronomici, con piatti tipici - Piazza Matteotti

Ore 14.00 - 20.00 Segreteria Family - Piazzale Garibaldi

Ore 14.00 – 20.00 Ritiro buste tecniche Family - Piazzale Garibaldi

Ore 17.00 Cerimoniale - Piazzale Garibaldi

Premiazioni Individuali

Premiazioni Società

Premiazioni Campionato Nazionale ACSI

Ore 17.30 – Vinile Dj set con Aladino e Little Dj

Ore 18.00-18.30 Prove Libere percorso Italian Fixed Cup - Campionato Italiano Assoluto - Piazza Gramsci

Ore 18.30 – Gara Donne Fixed – Campionato Italiano FCI

Ore 19.00 - 23.30 Spettacolo live music con i “Buster Blues” Offerto da Il Cantuccio Wine Bar - Angolo tra Viale delle Libertà e Piazza Matteotti

Ore 19.30 - 22.30 Apertura “Ristorante di Strada” - Stand enogastronomici, con piatti tipici - Piazza Matteotti

Ore 19.30 – Gara Uomini Fixed – Campionato Italiano FCI

Ore 20.30 – Super Finale Fixed – 30 Minuti

Ore 21.15 – Premiazioni

Domenica 26 Giugno

Ore 8.00 – 13.00 Bike Village

Ore 8.00 - 10.00 Segreteria Generale Accrediti - Piazzale Garibaldi

Ore 8.00 – 10.00 Ritiro buste tecniche Nova Eroica Family - Piazzale Garibaldi

Ore 8.00 – 12.00 Ritiro Pacco Gara - Piazzale Garibaldi

Ore 8.00 – 13.00 Spazio “Eroica Caffè” e Enoteca - Piazzale Garibaldi

Ore 9.00 Partenza Passeggiata dei Castelli Ciclo Club Eroica - Piazzale Garibaldi

Ore 9.00-9.30 Partenza NOVA EROICA FAMILY

Ore 10.00 – 12.00 Merenda Musica e spettacoli per gli iscritti a Nova Eroica Family - Località Piana

Ore 12.30 - 15.00 Apertura “Ristorante di Strada” - Stand enogastronomici, con piatti tipici - Piazza Matteotti

Ore 16.00 - 18.00 Per le vie del paese Musica itinerante con la Filarmonica di Buonconvento

Ore 16.00 Partenza 9^ Trofeo dei Giovanissimi "Memorial Maurizio Nardi & Eraldo Moricciani"

Ore 18.30 Premiazioni 9^ Trofeo dei Giovanissimi "Memorial Maurizio Nardi & Eraldo Moricciani"

Ore 19.00 - 23.30 Spettacolo live music Offerto da Bar Sport - Piazza Matteotti

Ore 19.30 - 22.30 Apertura “Ristorante di Strada” - Stand enogastronomici, con piatti tipici - Piazza Matteotti

NOVA Eroica - I percorsi a disposizione

Sabato 25 giugno

Percorso “Terra di Siena” (km 130)

E’ il percorso per i più allenati; sviluppa 130 chilometri con un dislivello complessivo di 2330 metri. Da Buonconvento si transita per i comuni di Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino, Pieve a Salti e di nuovo Buonconvento. Saranno sette i tratti di strada bianca; Monte Sante Marie, San Martino in Grania, Monteroni D’Arbia, Bibbiano, Val di Cava, Lucignano D’Asso e Pieve a Salti. La classifica individuale sarà redatta in base ai tempi fatti registrare su quattro diversi settori.

Percorso “Crete Senesi” (km 90)

Sviluppa 85 chilometri con un dislivello complessivo di circa 1500 metri. Da Buonconvento si pedala per i comuni di Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento. Saranno quattro i tratti di strada bianca; Monte Sante Marie, San Martino in Grania, Monteroni D’Arbia, Pieve di Piana. La classifica individuale sarà redatta in base ai tempi fatti registrare su due diversi settori.

Percorso “Cicloturistico” (km 60)

E’ adatto a chi vuole godersi il panorama e la strada bianca senza il “pensiero” del cronometro. Da Buonconvento si raggiunge Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento. Saranno tre i tratti di strada bianca; Asciano, Monteroni D’Arbia, Pieve di Piana. Il dislivello complessivo è di 1030 metri.

Domenica 26 giugno

Nova Eroica Family è una ciclo escursione su strade bianche per tutte le famiglie; dunque un evento studiato anche per i più piccoli che potranno compiere la propria esperienza Eroica. Si potrà partecipare con biciclette da strada, ciclocross, gravel e ibride da tempo libero con telaio in carbonio, acciaio, titanio e alluminio. Saranno ammesse le biciclette elettriche. Due i percorsi a disposizione; rispettivamente di 28 chilometri (I castelli di Buonconvento) e 14 chilometri (La valle dell'Ombrone) . Il percorso più breve va da Buonconvento a Bibbiano sulla strada bianca e ritorno sulla strada asfaltata. Il percorso più lungo prevede il passaggio per Monteroni d’Arbia.

Fonte: Ufficio Stampa