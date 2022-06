Quasi 100mila euro per riqualificare il ponte di via Praticelli a Castelfiorentino

Quasi 100mila euro (99.500 per la precisione) per riqualificare il ponte sullo Scolmatore di Castelfiorentino, in via dei Praticelli. Lo annuncia il sindaco Alessio Falorni, spiegando in un post su Facebook la situazione del passaggio tra le due sponde.

"Uno degli obiettivi dei nostri Lavori Pubblici è restituire decoro a diversi ponticini del Comune, che versano in uno stato di degrado da anni - spiega Falorni -. I lavori, in affidamento diretto, prevedono la sostituzione della ringhiera, la manutenzione straordinaria delle sponde, il rialzo dei marciapiedi e la loro ricostruzione, visto che in alcuni punti sono perfino difficilmente transitabili".

I tempi non sono ancora certi ma si afferma che sarà "questione di qualche mese".