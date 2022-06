A Superar lo Inferno, al MMAB Simone Terreni presenta il suo libro

Il 26 giugno 2022 a Montelupo Fiorentino (FI), all’interno della Biblioteca Comunale MMAB, alle ore 18:30 si terrà la presentazione del libro a “A Superar lo Inferno” accompagnata dalla mostra di due opere del maestro ceramista Boris Mangani, tratte dalla raccolta “Inferno”, un insieme di tavole da disegno in ceramica con le rappresentazioni delle scene raccontate all’interno della Divina Commedia. “A superar lo Inferno”, un manuale di crescita personale e professionale, uscito nelle librerie nel 2021 e edito dalla casa editrice TreFoglie, è oggi alla seconda ristampa. Ispirandosi ai versi e agli insegnamenti della Divina Commedia, parla delle difficoltà e delle sfide quotidiane del nostro presente e di come affrontarle prendendo come esempio il percorso che lo stesso Poeta ha compiuto per superare gli ostacoli che ha incontrato nella Selva Oscura. Simone Terreni, autore del libro e CEO & Founder di Inside Factory, declamerà il canto XXI e XXII de lo Inferno, narrandoli con lo sfondo delle due opere realizzate da Boris Mongani e attualizzando la storia al nostro oggi. Durante l’evento l’autore racconterà le capacità che possiamo acquisire o migliorare per superare i momenti difficili e duri della vita e metaforicamente, grazie all’aiuto di Virgilio, uscire dalla Selva Oscura, in modo da poter “rivedere le stelle”. “Sono davvero molto emozionato di poter presentare il mio libro all’interno della mia città, un paese di antica tradizione ceramica – dichiara Simone Terreni – Proprio per questo, per rendere ancora più interessante l’evento, abbiamo pensato di affiancare la declamazione del canto alle due pannellature di Boris Mangani che illustrano esattamente il percorso che sta compiendo il Sommo Poeta durante quel girone dell’Inferno e le sfide che si trova ad affrontare!”. L’evento, inserito all’interno della manifestazione Ceramica Off, è realizzato in collaborazione con il Comune di Montelupo Fiorentino e la Fondazione Museo Montelupo MMAB. “Il libro di Simone Terreni è un ottimo esempio di come il sommo poeta possa ancora oggi essere di ispirazione e come la Divina Commedia continui ad essere estremamente attuale. – ha affermato il Sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti - Per questa ragione ci fa molto piacere ospitarlo al MMAB nel fine settimana in cui inizia la nostra programmazione estiva. Significativo è anche il legame con la ceramica, grazie alla presenza durante la presentazione delle opere del ceramista Boris Mangani che raffigurano due canti particolarmente importanti, il ventunesimo e ventiduesimo.”

Fonte: Ufficio Stampa