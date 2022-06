Aggredisce la compagna e i carabinieri, arrestato 22enne a Firenze

Ha aggredito la compagna e dopo anche i carabinieri, intervenuti per difendere la donna. È successo ieri sera a Firenze, dove un 22enne di origine peruviana è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Le urla provenienti dall'appartamento, nella periferia cittadina, hanno fatto scattare l'allarme lanciato dai vicini.

I carabinieri arrivati sul posto avrebbero visto il 22enne, che sarebbe stato ubriaco, spintonare la compagna che intanto provava a divincolarsi. In base a quanto ricostruito, quando i militari sono intervenuti per interrompere l'aggressione il giovane si è scagliato contro di loro, con calci e pugni, fino a che non è stato bloccato e arrestato. Secondo quanto emerso in passato la donna, una giovane connazionale, avrebbe già subito maltrattamenti simili anche davanti alla figlia minore senza denunciare il 22enne, con il quale aveva una relazione da qualche mese.