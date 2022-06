Asfaltature a Montemurlo, lavori in tre strade del centro

A Montemurlo vanno avanti gli interventi di manutenzione stradale programmati dal Comune di Montemurlo fino al prossimo autunno per tenere in buono stato tutta la rete viaria cittadina. In particolar modo la prossima settimana inizieranno importanti manutenzioni che interesseranno alcune strade nel centro di Montemurlo. Lunedì 27 giugno alle ore 8 partirà il lavoro di rifacimento completo dell'asfalto in via Ponchielli, successivamente sarà ridisegnata tutta la segnaletica orizzontale con gli stalli di sosta, le linee di margine e gli attraversamenti pedonali. Lo stesso tipo di intervento prenderà il via martedì 28 giugno in via Buricchi all'intersezione con via Menotti, dove sarà completamente risanato l'asfalto e successivamente sarà rifatta la segnaletica orizzontale. Infine, mercoledì 29 giugno, attenzione alla viabilità in via Montalese, dove sarà installato un impianto semaforico per la regolazione del traffico a senso unico alternato. Il provvedimento si rende necessario per realizzare interventi di manutenzione stradale in via Montalese, tra via Petrarca e via Scarpettini Per realizzare gli interventi le strade saranno temporaneamente chiuse al traffico

"Continuano i lavori su tutta la rete viaria cittadina, programmati dall'amministrazione comunale per garantire il decoro e la sicurezza", sottolinea il sindaco Simone Calamai. "Lavori importanti affinché le nostre strade siano sempre in buono stato". Sempre il 27 giugno la macchina per l'asfalto a caldo sarà impegnata in manutenzioni stradali sulla via Berlinguer nel tratto tra la via Rosselli e il confine con il Comune di Montale.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa