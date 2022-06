Camera affittata non più disponibile e niente restituzione caparra: nei guai una 26enne fiorentina

Una truffa estiva in piena regola, quella che ha subito un 30enne di Fabriano che ha perso 350 euro come caparra per una stanza vacanze in una località spagnola. Pochi giorni dopo aver effettuato la prenotazione, la presunta titolare dell'appartamento vacanze lo ha contattato per comunicargli che quella stanza non era più disponibile, senza però restituirgli la caparra. L’uomo quindi ha contattato i carabinieri che sono risaliti alla “padrona di casa”, una 26enne di Firenze che risponderà del reato di truffa.