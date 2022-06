“Conversazioni musicali” alla Biblioteca Marucelliana

Tornano in Biblioteca Marucelliana le “Conversazioni musicali”, a cura degli Amici del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, sulla presentazione delle opere in cartellone. Le “Conversazioni musicali”, si tengono nella “Sala Conferenze” (piano terra) della Biblioteca, in via Cavour 71/r, come rassegna organizzata dal Servizio Promozione Culturale dell’Opera di Firenze allo scopo di offrire al pubblico una serie di presentazioni e approfondimenti sui titoli delle opere e i concerti in programma.

La presentazione si terrà giovedì 30 giugno alle ore 16 nella Sala Conferenze della Biblioteca Marucelliana.

Fonte: Ufficio Stampa