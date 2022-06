Dal Pnrr oltre 200mila euro per il Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Un finanziamento di € 214.000 per l’efficientamento energetico del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che è stato ammesso al contributo a valere sul PNRR per la misura rivolta specificamente all’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali. (Ministero della cultura - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei).

L’intervento consentirà di abbattere i consumi e le emissioni di CO2 e, contemporaneamente, di rinnovare il sistema di illuminazione e giovare di un impianto di climatizzazione durante i mesi estivi, attualmente non presente.

"Esprimo massima soddisfazione per il finanziamento ricevuto, frutto di un impegnativo ma importante lavoro di squadra con professionisti qualificati - dichiara Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino - l’intervento consentirà non solo di ridurre i consumi e abbattere le emissioni, ma anche di migliorare l’illuminazione e la climatizzazione del Teatro, fornendo un ambiente ancora più gradevole per il pubblico. La Fondazione da sempre ripone massima attenzione alle opportunità di finanziamento che vengono concesse e, come ogni volta, lavorerà con impegno per la realizzazione del progetto".

Il progetto ha ottenuto il finanziamento dell’intera somma richiesta, pari all’80% del totale, massimo importo finanziabile.

"Esprimo grande soddisfazione – commenta il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni – per l’inserimento del Teatro del Popolo nella graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento con i fondi del PNRR. Si tratta di una somma che consentirà di apportare ulteriori migliorie a una struttura importante del nostro territorio, autentico riferimento e polo culturale della città".

Fonte: Ufficio stampa