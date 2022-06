Grande successo per Le Vie in Rosa di Astro

Il mese di maggio si è concluso e, dopo la valutazione della raccolta fondi ottenuta grazie alle passeggiate organizzate nei vari Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e nel Valdarno inferiore, possiamo concludere dicendo che “l’obiettivo che Astro si era proposto per implementare il Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli di un nuovo ecografo, è stato raggiunto”. Questa è la dichiarazione al termine delle manifestazioni del maggio rilasciata dal Presidente di A.S.T.R.O. Paolo Scardigli.

Come già era stato comunicato dopo ogni domenica di maggio, le passeggiate del Le Vie in Rosa hanno riscosso un successo inaspettato, dopo due anni di fermo causa pandemia.

La voglia di tornare insieme per condividere progetti sociali come questo e la volontà di ritrovarsi dopo mesi difficili, ha fatto si che l’unione di tante forze potesse conseguire il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Grazie alle passeggiate e a donazioni di privati sono stati raccolti quasi 20000 € che vanno a sommarsi a quelli donati dalla Zignago vetro spa (12000 €) e alla differenza sostenuta da A.S.T.R.O. per arrivare al totale dei 40000 € previsti.

Questa è l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti che hanno passeggiato nelle nostre campagne scoprendo scorci incredibili e nuovi panorami e tutti coloro che hanno contribuito liberamente. Un particolare ringraziamento ai Comuni ed agli Assessori allo Sport e Cultura che per primi hanno creduto nella realizzazione di questo progetto, alle Associazioni di volontariato ed agli esercenti che si sono resi disponibili a distribuire le tshirt per identificare le passeggiate rosa.

Il Presidente Paolo Scardigli conferma che nel prossimo mese di ottobre, in occasione della ricorrenza del consueto “ottobre rosa” mese dedicato alla sensibilizzazione della prevenzione del tumore al seno, sarà organizzato un momento per consegnare l’ecografo al Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, alla presenza di tutti coloro che hanno condiviso questo progetto.

Fonte: Ufficio Stampa