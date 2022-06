I toscani Legno in duetto con Paolo Vallesi per i 30 anni di carriera

Non mi tradire, grande successo di Paolo Vallesi del 1994 è ora un duetto con I Legno, in un arrangiamento completamente nuovo. La canzone, che dal 24 giugno sarà in radio e su YouTube al link https://youtu.be/0xsGF4dF9N8, fa parte del recente progetto discografico “IoNoi” (etichetta Clodio Music / distribuzione Believe), pubblicato in occasione dei 30 anni di carriera dell’artista fiorentino.

Racconta Paolo “L’identità dei Legno è e rimane segreta, ma che siano toscani è risaputo così come è nota la nostra conoscenza. Non mi tradire è un brano tra i più ascoltati nell’estate 1994, vincitore del Festivalbar come airplay radiofonico. In questa nuova versione ‘indie’, chi meglio dei Legno poteva interpretarla con me!”

La carriera artistica di Paolo Vallesi inizia al Festival di Sanremo nel 1991, quando vince tra le Nuove Proposte con il brano “Le persone inutili”, imponendosi immediatamente all’attenzione del pubblico. Un debutto che gli dà grande notorietà, confermata dal successo del suo primo album (per l’etichetta Sugar), che è stato anche il suo primo Disco d’Oro. Il successo viene bissato nel 1992, quando torna a Sanremo nella categoria Big con il brano “La forza della vita”, che si aggiudica il terzo posto. L’album omonimo ottiene il Disco di Platino, risultando il secondo album più venduto dell’anno e rimanendo al primo posto in classifica per molte settimane. Tre anni fa, il cantautore è stato protagonista e vincitore della trasmissione di Rai 1 “Ora o mai più”, condotta da Amadeus.