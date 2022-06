Il giardino di via Torricelli intitolato a Paolo Bocci

Intitolazione del giardino di via Torricelli a Paolo Bocci, fotografo, agronomo e operatore per la cooperazione internazionale, alle 18 di martedì 28 giugno.

La cerimonia si terrà a Scandicci alla presenza del Sindaco Sandro Fallani, del Centro d’Arte Modigliani, della famiglia con i figli Enrico e Riccardo. Paolo Bocci (Firenze 1932 - Firenze 2010), è stato agronomo e ricercatore specializzato in agricoltura tropicale, fotografo di fama internazionale, membro del Consiglio Direttivo Centro d’Arte Modigliani, operatore per la cooperazione internazionale italo-africana con la ONG LIDU 2 Onlus per la Tanzania e fondatore nel 1953 del Gruppo Fotografico MISA. Ha esposto in Italia e all’estero: Roma, Genova, Firenze, Lisbona, New York, Parigi, Pantin.

Le sue foto sono state pubblicate in riviste specializzate e sull’Enciclopedia Treccani. Nel novembre del 2000 fu tra i partecipanti della VII Mostra d’Arte Contemporanea Italo-Franco_Russa di Pantin, città gemellata con Scandicci. Nel 2003 la Mostra Antologica “Paolo Bocci, lo sguardo e l’anima” al Museo preistorico etnografico Luigi Pigorini di Roma.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa