L’uomo ricercato in tutta Europa: Victor Osimhen è pronto per un grande trasferimento?

Il calcio giocato è in attesa dell’evento più atteso, i Mondiali di Calcio in Qatar (21 novembre-18 dicembre 2022), ma il calcio parlato è più vivo che mai. Tiene banco il calciomercato e la Serie A ha diversi pezzi pregiati che fanno gola ai top team europei.

Fra questi, c’è sicuramente l’attaccante del Napoli Victor Osimhen che è nel mirino dei club di mezza Europa. Il giocatore è pronto per un ulteriore salto di categoria? È quello che proviamo a scoprire.

Osimhen e Premier League: i contatti ci sono?

Quanto costa Osimhen?

La Premier League si è messa sulle tracce di Osimhen con Arsenal e Man Utd, accreditate come pretendenti numero 1. I Gunners in particolare sono pronti a mettere sul piatto un’offerta in grado di soddisfare le alte richieste del club partenopeo. Ricordiamo infatti che per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante nigeriano, il Napoli ha versato al Lille una cifra record: si parla di 70 milioni di euro.

L’esborso esatto non è dato saperlo, il Corriere dello Sport aveva riportato dati più precisi indicando in 47,5 milioni di euro il costo del trasferimento dal Lille al Napoli. E proprio in questi giorni la FIGC sta facendo approfondimenti su trasferimenti monstre per evitare giochi finanziari illeciti, come plusvalenze fittizie.

In ogni caso si tratta di cifre importanti, motivo per cui il club di De Laurentiis non rinuncerà facilmente al suo giocatore di attacco. La richiesta è di 100 milioni di euro e se nessuna offerta sarà ritenuta congrua, il club farà valere il contratto del giocatore che scade nel 2025. Nessuno sconto e nessun ricatto! Il Napoli ha già dimostrato con l’affare Milik di saper testa ai capricci di giocatori e procuratori.

Perché Osimhen piace tanto ai top club?

Osimhen ha i tratti del predestinato. Nonostante la giovane età (compirà 24 anni a dicembre) ha sulle spalle l’esperienza di un veterano. Gli esordi in Bundesliga, il passaggio in Belgio e poi la Ligue 1.

Infine, due anni fa, la Serie A: una carriera in progresso continuo che lascia intravedere un prossimo, ulteriore salto di categoria. E i nomi dei club che seguono l’attaccante del Napoli sono lì a dimostrarlo: Arsenal, Manchester United e Real Madrid.

Lo dimostrano anche i suoi numeri sul campo:

- 4 reti segnate con la maglia della Nigeria contro Sao Tomé e Principe (risultato finale 10-0)

- 28 gol messi a segno in 62 presenze complessive con la maglia del Napoli fra campionato e Champions League

Ma quello che impressiona è appunto la crescita tecnica del calciatore: nella stagione appena conclusa ha portato a casa 14 reti e 2 assist in appena 27 gare disputate, segnando in ogni modo (destro, sinistro e testa) e senza battere i rigori. Con lui in campo, prima dell’infortunio, il Napoli ha dimostrato di potersela giocare per lo scudetto con le prime della classe.