Nuova illuminazione pubblica green a Scandicci

“A Scandicci un’illuminazione pubblica nuova, efficiente e sostenibile”. Con gli interventi che inizieranno lunedì 4 luglio 2022 e che si concluderanno nell’arco di circa un anno, verranno riqualificati circa 6mila corpi illuminanti con tecnologia a led, che garantiranno un risparmio energetico pari al 61% ovvero circa 765 tonnellate di Co₂ emesse nell’atmosfera. Si tratta del consumo di circa 703 appartamenti, che corrisponde alla piantumazione di 451 pioppi nel terreno. Inoltre, l’energia elettrica fornita sarà certificata verde al 100%. Sono questi alcuni dati del progetto di riqualificazione energetica offerta da Hera Luce per il Comune di Scandicci, attivato tramite la convenzione Consip – servizio luce 4, valido per tutto il territorio dell’Umbria e della Toscana: un completo restyling che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale di Scandicci, per illuminare in modo più green e più efficace le strade e le piazze della città.

Oltre alla sostituzione dei punti luce si procederà con la riqualificazione e sostituzione di 350 pali di sostegno, con l’adeguamento di 34 quadri elettrici, l’installazione di 76 sistemi di telecontrollo e la sostituzione di circa 6 km di linee elettriche. Il contratto di riqualificazione e gestione entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022.

“La sostituzione di tutti i corpi illuminanti con tecnologia a led è un obiettivo fondamentale per la città – spiega il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani - sia in termini di qualità e di quantità di luce, con maggior visibilità, un aumento della sicurezza e un comfort visivo superiore, sia in termini di risparmio energetico, oltre il 60 percento, con una drastica riduzione dell’impatto ambientale e delle emissioni di Co2 nell’atmosfera. Una città più illuminata di notte è più vivibile nell’arco delle 24 ore, sia lungo le strade e i percorsi pedonali, sia nei luoghi pubblici di ritrovo: il risparmio per le bollette del Comune e quindi per le tasche di noi cittadini è un valore aggiunto importantissimo specialmente in un periodo così difficile soprattutto per quanto riguarda i costi energetici”.

“Hera Luce è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni per rendere le città sempre più efficienti e smart. Il nostro obiettivo non è essere solo il fornitore di un servizio, ma un partner qualificato con cui le Amministrazioni Comunali possano sviluppare progetti che valorizzino il territorio e ne migliorino la sostenibilità ambientale - afferma Alessandro Battistini, direttore Generale di Hera Luce -. Ogni innovazione va nella direzione di realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati come prioritari dall’ONU da qui al 2030 in termini di infrastrutture e sostenibilità. Non è ovviamente un caso, ma l’espressione di una scelta strategica del GruppoHera, cha già da diversi anni ha messo al centro delle proprie politiche di sviluppo proprio la sostenibilità e la creazione di valore condiviso”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa