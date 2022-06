Piazze d’Armi e di Città, James Senese a Poggibonsi

Appuntamento con il grande jazz al Festival Piazze d’Armi e di Città di Poggibonsi (Si). Martedì 28 giugno, alle 21.30 al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale, si esibirà James Senese presentando il nuovo disco “James is Back”, uscito nel 2021. James Senese alla voce e al sax, Fredy Malfi alla batteria, Rino Calabritto al basso, Lorenzo Campese alle tastiere. L’evento fa parte della sezione jazz cocktail estate curata dall’Associazione Music Pool.

James Senese è da oltre cinquant’anni sulla scena divenendo un’icona artistica che dall’alto dei suoi 77 anni è ancora un punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi. In più di mezzo secolo di carriera Senese ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax. Passando per i seminali Showmen con Mario Musella, i Napoli Centrale (tuttora la formazione che lo identifica), le collaborazioni con l’indimenticabile l’amico Pino Daniele ma anche il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete, James Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce. Lui gliel’ha data, con l’energia e la rabbia del suo sax e della sua voce, che hanno contraddistinto la sua produzione, fatta di coraggio e determinazione: quella di un “Nero a metà.

I biglietti (Intero 18 euro - Ridotto 16 euro (soci Arci, Under 25 e Cassero Carnet) sono disponibili presso le casse del Politeama in orario cinema: QUI e QUI.

Piazze d'armi e di città è organizzato dal Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Music Pool, Associazione culturale Timbre, Compagnia ADARTE, e con Parco Archeologico della Fortezza, Ass. La Scintilla e centro Commerciale naturale Associazione Via Maestra, con la sponsorizzazione di Unicoop Firenze e PAN URANIA SPA come main sponsor.

