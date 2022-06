Sindaco e Giunta incontrano i cittadini di Scandicci

Sindaco e Giunta di Scandicci incontrano i cittadini di San Giusto Le Bagnese mercoledì 6 luglio alle 21 alla Casa del Popolo di San Giusto (via Ponte a Greve), per presentare e discutere progetti e temi di interesse pubblico, riguardanti la città e il quartiere. L’incontro pubblico di San Giusto Le Bagnese è il secondo nel 2022 per le assemblee di quartiere di “Identità Comune – Le persone al centro”, organizzate dal Comune di Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa