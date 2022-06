Teatro Verdi, ottenuti 80mila euro per l'efficientamento energetico a Casciana

Il Comune di Casciana Terme Lari ha vinto il bando promosso dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR per l’efficientamento energetico del Teatro Verdi di Casciana Terme.

“Quando abbiamo presentato il bando il nostro obiettivo era quello di contenere i consumi energetici del Teatro Verdi – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Cartacci – e questo intervento mira proprio all’efficienza funzionale dell’immobile, pur mantenendone l’integrità: si pensi che l’impatto dell’intervento sarà tale che nei prossimi trent’anni sarà evitata l’emissione di 744.956 kg di CO2.”

Il progetto prevede infatti l’installazione di un impianto fotovoltaico, l’efficientamento dell’impianto di riscaldamento tramite l’installazione di un impianto solare termico e la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a tecnologia a led; ciò permetterà di ridurre la spesa energetica, produrre una parte dell’energia da fonti rinnovabili ed ottenere il miglioramento dell’efficienza dell’immobile stesso. Il costo dell’intervento è di 100.000 euro e il contributo di 80.000, il massimo ottenibile.

“Andare a migliorare funzionalmente questo immobile – ha dichiarato la Vicesindaca, con delega alla cultura, Elisa Di Graziano – ci permette di orientare verso il futuro il luogo simbolo della cultura, il teatro, e di valorizzarlo affinché si mantenga all’avanguardia e a disposizione delle nuove generazioni.”

“Questo intervento ci permetterà di raggiungere risultati sostanziali che vanno dalla produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili ai minori consumi per l’utilizzo di sorgenti luminose a led ad altissima efficienza migliorando l’impatto energetico del teatro. – ha spiegato il Sindaco Mirko Terreni – Ciò ci consentirà di mantenere al meglio un immobile simbolo della cultura della nostra comunità, di farlo nel tempo e continuare a garantirne la sostenibilità. Eravamo consapevoli della necessità di approntare tali significative migliorie al Teatro, tanto che abbiamo iniziato a programmarne la realizzazione già nel 2019; l’opportunità del PNRR ci permette oggi di poter dare gambe al progetto, in un momento, come quello che stiamo vivendo oggi, che ci restituisce l’urgenza di provvedimenti simili. Ringrazio il nostro Ufficio Tecnico perché da mesi è a lavoro insieme a noi Amministratori per cogliere tutte le possibilità che arriveranno con i bandi e le risorse straordinarie del PNRR.”