A Pagnana si presenta il libro 'Renzo Fanfani. Prete operaio' di Paola Sani

"Renzo Fanfani. Prete operaio" di Paola Sani: la presentazione del libro a Pagnana in Piazza, lunedì 27 giugno alle 21.30.

Lunedì 27 giugno, alle ore 21.30 a Pagnana in Piazza, si terrà la presentazione del libro "Renzo Fanfani. Prete operaio" di Paola Sani. L'incontro prevede gli interventi dell’autrice, di Pierangelo Marchi (già aiuto parroco di Pagnana) e di Alessandro Santoro (prete a Le Piagge).

Il libro ripercorre le diverse tappe della vita di don Renzo Fanfani (1935-2017), il prete-operaio di Avane che, con i suoi valori di solidarietà ed uguaglianza e i suoi comportamenti coerenti, ha saputo essere guida morale e civile per l’intera città di Empoli.

"Da Renzo ho trovato una “casa: scuola di liberazione” e ho sentito che “la meta è partire”. I frutti della formazione fatta con Renzo li maturati a Caserta dove vivo da venti anni e sono contento dell’invito e dell’occasione di Paola Sani di poterli raccontare. Per di più a dei giovani e, quale migliore onore a Renzo, nel contesto di una piazza che per lui era il prolungamento della chiesa. Quella di Pagnana poi, animata dai giovani del Circolo, è un segno ancora più evidente del messaggio ricevuto dalla testimonianza di Renzo", così Pierangelo Marchi anticipa il suo incontro con Renzo.

La presentazione del libro si inserisce nella manifestazione “Pagnana in Piazza”, organizzata dal Circolo Arci di Pagnana e dal gruppo 'I Gufi' dal 10 giugno all’11 settembre nel giardino pubblico di Pagnana, per rivitalizzare la frazione e creare un luogo per fare comunità, incontrarsi e socializzare

