Biblioteca di Empoli, continuano gli eventi fuori porta

Nuova settimana di programmazione ‘fuori’ porta per le attività organizzate dalla Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, come già annunciato chiusa nella consueta sede di via dei Neri nel mese di luglio, dal 1 al 31, il lunedì e giovedì perché si ‘sposta’ appunto nel Parco di Serravalle.



AL PARCO DI SERRAVALLE. Tanti gli appuntamenti per bambine e bambini. Lunedì 27 giugno ore 17.30 – Caccia ai tesori della natura. Passeggiata esplorativa alla ricerca delle meraviglie della natura e laboratorio di land art. Un incontro da non perdere alla Biblioteca del Parco di Serravalle!

Giovedì 30 giugno ore 17.30 – L'Ora del Racconto al Parco. In partenza. Storie di viaggi, vacanze e altre straordinarie avventure, per viaggiare con la fantasia verso una nuova estate ed esplorare luoghi mai visti prima!

Giovedì 30 giugno ore 17.30 - Gli Scompaginati… al parco! Incontro del Gruppo di lettura dei ragazzi.



Durante le iniziative sarà aperto dalle 16.30 anche il punto prestito con tante proposte di lettura sotto il grande gazebo rosso della biblioteca, nell'area davanti al laghetto adiacente ai giochi. Disponibili per il prestito e la consultazione, albi illustrati, prime letture, libri di divulgazione, storie e romanzi per tutte le età. Genitori e adulti frequentatori del parco potranno trovare una selezione di novità editoriali da prendere in prestito, e la possibilità di iscriversi ai servizi della biblioteca, nel caso non sia stato già fatto in precedenza. Basterà avere con sé un documento di identità e la tessera sanitaria. La novità di quest'anno per tutti i bambini e ragazzi che verranno alla biblioteca al parco è la possibilità di creare e utilizzare un libretto fedeltà, con sorpresa finale a fine stagione.

Il lunedì sarà principalmente dedicato ai laboratori per bambini e ragazzi, con tantissimi spunti creativi all'insegna della scoperta e della curiosità, mentre il giovedì ci saranno le letture con le variopinte storie dell'Ora del Racconto. Le letture animate e i laboratori creativi sono adatti a bambini dai 4 agli 8 anni di età.

Per gli adulti invece tutti i lunedì ore 16.30 c’è Sferruzza, Sferruzza. Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza vi invita al Parco di Serravalle per i nuovi appuntamenti estivi dedicati a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare agli incontri potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.



Giovedì 30 giugno ore 17.30 sempre al Parco di Serravalle per il ciclo “Voglia di Legger-si” spazio a un workshop psicologico dal titolo ‘Spegni la luce che mi vergogno’. Il ruolo della vergogna nei rapporti di coppia condotto da Pierluigi Salvi. L’iniziativa è a cura dell’associazione Logos. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria: Pierluigi Salvi: 338.7060357, associazione.logos@psycoresource.it .



L’ORA DEL RACCONTO AL PARCO. Per il programma de L’Ora del Racconto al Parco, cioè le letture animate e il punto prestito che si ‘spostano’ e si organizzano nei giardini pubblici della città, l’appuntamento è il 29 giugno 2022 nel giardino di Ponte a Elsa. Un'iniziativa della biblioteca comunale per portare libri e letture nei parchi delle principali frazioni empolesi. Un calendario di undici appuntamenti, cominciato il 22 giugno, che si concluderà a settembre 2022. Sedersi e ascoltare una bella storia e prendere in prestito anche un libro da leggere al mare, in montagna, al fresco della sera o dove più ci allieta, non ha prezzo. L'orario è dalle 17.30 alle 19.30.



Questo il calendario completo:

22 Giugno - Giardino Piazza Toscanini;

29 Giugno - Giardino di Ponte a Elsa;

06 luglio - Piazza Matteotti;

13 luglio - Giardino di Monterappoli (via Salaiola)

20 luglio - Giardino di Casenuove (via Val d'Orme);

27 luglio - Parco pubblico di Corniola;

03 agosto - Giardino di Pontorme (via Giro delle Mura nord);

24 agosto - Giardino di Pozzale;

31 agosto - Giardino in Carraia;

07 settembre – Giardino di Ponzano (via Enea Galletti).



Mercoledì 27 luglio 2022 ci sarà anche un gradito fuori programma: ad Avane, nella Piazza dei Cavalieri, letture e piccolo punto prestito a lume di luna. A partire dalle 21.30.

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it ; tel. 0571/757873.



IN BIBLIOTECA. Intanto la vetrina principale della biblioteca comunale di via dei Neri “Libri alla finestra” rimane dedicata al 69esima edizione del Premio Letterario Pozzale Luigi Russo: vede esposti tutti i 20 libri in concorso in attesa del 29 giugno 2022, data in cui si riunirà la Giuria per decidere i tre vincitori di questa edizione.

In Sezione Ragazzi, invece, resta allestita la vetrina degli “Imperdibili”, film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro e sugli “scaffalini” delle proposte di lettura a tema dedicate all’estate, al mare, alla montagna e ai giochi all’aperto per tutti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa