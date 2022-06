Controlli dei carabinieri di Arezzo, 200 persone controllate. Molte denunce

Nella giornata di ieri i militari della Compagnia Carabinieri di Arezzo hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio che ha interessato il centro città di Arezzo e le sue periferie, coinvolgendo anche i Comuni di Laterina Pergine Valdarno e Civitella in Val di Chiana, finalizzato a prevenire e contrastare i fenomeni criminosi, nonché episodi di degrado urbano e comportamenti potenzialmente pericolosi per i cittadini, purtroppo tipici nel fine settimana.

Il servizio è stato svolto in modo coordinato da numerose unità di carabinieri coinvolti con più pattuglie automontate. Sono state presidiate le zone sensibili delle città sin dalle prime ore del mattino, eseguendo controlli sui conducenti delle autovetture lungo le arterie maggiormente trafficate, finalizzati ad individuare e sanzionare le persone che si mettono alla guida sotto l’alterazione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Sono state fermate 102 autovetture e 34 motoveicoli, controllate quasi 200 persone.

Un uomo di 60 anni italiano, in tarda mattina a piedi nudi e evidentemente alterato, è andato in escandescenza in un bar di Arezzo, creando scompiglio tra gli avventori. La pattuglia intervenuta, nel tentativo di ripristinare l’ordine, è stata costretta a chiamare l’ambulanza in quanto il soggetto era ingestibile. Lo stesso, bloccato dai militari, ha fatto resistenza agli stessi, aggredendoli con percosse e spintoni, tentando addirittura di morderli, veniva poi condotto presso l’ospedale di Arezzo dove è stato ricoverato nel reparto psichiatrico. Denunciato per il reato di violenza e resistenza a p.u.;

Un uomo italiano di 40 anni, nel pomeriggio è stato trovato alla guida di un ciclomotore risultato rubato alcuni giorni prima in Arezzo ed è stato per questo denunciato a p.l. per il reato di ricettazione;

Una donna italiana ventenne pregiudicata, nel pomeriggio è stata controllata e denunciata, poiché in città nonostante fosse destinataria di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno da questo Comune;

Due stranieri, un uomo di 28 anni e una donna di 40 anni, in serata sono stati denunciati per aver violato la legge sull’ingresso e la permanenza sul territorio dello Stato;

Infine 4 uomini, tutti tra i 25 e i 50 anni, di cui uno straniero, sempre in serata sono stati colti alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche accertamento effettuato con l’etilometro, per cui sono stati tutti denunciati in s.l. per il relativo reato.

L’attività svolta è inserita in una serie di specifici servizi svolti dall’Arma dei Carabinieri e disposti da questo Comando Provinciale sul territorio, finalizzati a tutelare in cittadini e, contemporaneamente, consentire lo svolgimento della vita sociale in un contesto di sicurezza e legalità.