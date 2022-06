In auto con tirapugni e spray urticante: denunciato

I carabinieri di Empoli hanno denunciato un ventottenne romeno nella serata di ieri. I militari stavano eseguendo un servizio di pattuglia quando hanno fermato l’uomo che viaggiava a bordo della sua macchina. Procedendo al controllo è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo e di una bomboletta di spray urticante, oggetti di cui la legge vieta il porto. L’uomo è stato dunque denunciato, in attesa di ulteriori provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.