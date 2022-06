Incendio a Montelupo, 3 ettari in fiamme: una persona soccorsa

Incendio questo pomeriggio intorno alle 16 a Montelupo Fiorentino in via del Leccio, nella località Sammontana. Da quanto si apprende il rogo, di sterpaglie e bosco, si è esteso su circa tre ettari arrivando intorno ad alcune abitazioni. Una persona sarebbe stata assistita dai soccorsi del 118 e trasportata in pronto soccorso per probabile inalazione di fumi, mentre le infrastrutture alle quali le fiamme si sono avvicinate non avrebbero riportato nessun danno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli e di Petrazzi, numerosi mezzi de La Racchetta e della Vab e l'elicottero della Regione Toscana. I tempestivi interventi antincendio hanno contenuto le fiamme, in un'operazione di spegnimento che è andata avanti per tutto il pomeriggio. In serata, poco dopo le 19, l'incendio è risultato essere stato domato.