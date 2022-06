"Interazione-uomo macchina e salute: la tecnologia indossabile": i progetti di Unisi e Aous

“Interazione-uomo macchina e salute: la tecnologia indossabile”. Questo il titolo dello speciale “Agorà Aou Senese” che si terrà martedì 28 giugno alle ore 15 nell’aula 6 del centro didattico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, e che vedrà al centro dell’evento i progetti di collaborazione tra Università di Siena e Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Ad introdurre l’appuntamento sarà il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese, interverranno successivamente il professor Domenico Prattichizzo, coordinatore SIRS Lab e docente di Robotica dell’Università di Siena, il professor Simone Rossi, neurologo della Neurologia e Neurofisiologia Clinica e responsabile Ambulatorio Parkinson e Disturbi del movimento dell’Aou Senese, responsabile SIBIN Lab Università di Siena, ed il professor Marco Mandalà, direttore della Otorinolaringoiatria dell’Aou Senese.

Tra gli approfondimenti in programma, si parlerà dei progetti di neuroriabilitazione avanzata in corso, come il sesto dito robotico per migliorare la presa dei pazienti con paresi della mano, le cavigliere vibranti per migliorare il cammino nei malati di Parkinson, ed un dispositivo vibrante comandato da smartphone per la terapia degli acufeni. Inoltre si analizzeranno gli studi di neuromodulazione transcranica per migliorare la percezione del linguaggio nei pazienti con protesi acustiche ed impianti cocleari. L’incontro è aperto a tutti nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio Covid-19.

Per partecipare on line utilizzare il seguente link: https://meet.goto.com/177757701.

Fonte: Ufficio Stampa