Lite tra ambulanti al mercato finisce a colpi di spranga: un ferito e due denunce

Una lite tra due ambulanti questa mattina è sfociata in un aggressione a colpi di spranga. È successo al mercatino in piazza dell'Isolotto a Firenze, dove sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118 allertati da un passante che ha assistito al parapiglia. Coinvolti nella lite due ambulanti, un bengalese di 25 anni che è finito in ospedale per le ferite riportate e denunciato per minaccia aggravata e un marocchino, 44enne con precedenti, denunciato per lesioni aggravate. Da quanto ricostruito tutto è cominciato mentre i due commercianti stavano allestendo i banchi di frutta e verdura intorno alle 6.30 del mattino, quando avrebbero iniziato a litigare per poi passare alle mani. Il 25enne avrebbe spintonato con una spranga di ferro il 44enne, e quest'ultimo avrebbe reagito afferrando la stessa spranga e colpendo alla testa l'altro, procurandogli una vistosa ferita. L'ambulante ferito è stato trasportato all'ospedale di Torregalli, da cui è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Per entrambi è scattata la denuncia.