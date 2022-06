Molesta i clienti di un locale, poi si scaglia contro i carabinieri: denunciato

I carabinieri i Empoli, nella serata di ieri, sono intervenuti nei confronti di un marocchino di trentun anni che stava molestando i clienti di un locale nel comune di Castelfiorentino. Il soggetto, alla vista dei militari, si è scagliato contro di loro, facendoli rovinare a terra. Gli uomini dell’Arma sono tuttavia riusciti a fermarlo.

Durante i controlli sulla persona del marocchino sono stati dunque rinvenuti due involucri contenenti 0,2 e 0,3 grammi di cocaina, un piccolo panetto di hashish del peso di circa 10 grammi e 660 euro in banconote di vario taglio, che sono stati sequestrati. È stato inoltre possibile accertare che l’uomo risulta essere irregolare sul territorio dello Stato.

Nei confronti dello stesso è quindi scattato l’arresto, in flagranza di reato per l'ipotesi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed il deferimento per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di violazione delle norme di cui al Testo Unico sull’Immigrazione. L’uomo, sarà giudicato con il rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.