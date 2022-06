Sciopero in aeroporto, decine di voli cancellati tra Pisa e Firenze

Sono circa 30 i voli cancellati oggi nei due aeroporti della Toscana, Pisa e Firenze, per lo sciopero dei lavoratori di Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling, indetto dalle 11 alle 15. Le cancellazioni pesano di più su Firenze, almeno 25 tra partenze e arrivi, rispetto allo scalo pisano con un minor numero di voli annullati. Ma proprio all'esterno del Galilei questa mattina si è svolto anche il presidio dei sindacati dei lavoratori dello scalo e dell'handling.

Centinaia i passeggeri in attesa per le soppressioni, dovute anche agli scioperi che si stanno svolgendo in Italia e in aeroporti europei. "Il traffico è ripartito a pieno regime ma Toscana Aeroporti non ha garantito un numero adeguato di personale, soprattutto per il settore dell'handling con conseguenti disagi per l'utenza e condizioni di lavoro non sicure" hanno denunciato i sindacati al presidio di Pisa.

"Per due anni, come sindacati abbiamo cercato di stimolare le società Toscana Aeroporti (oltre 300 addetti) e Toscana Aeroporto Handling (oltre 400 addetti) a prepararsi ad una fase dove la diminuzione delle restrizioni dovute alla pandemia e la capacità di offerta da parte delle compagnie avrebbe potuto determinare una ripresa improvvisa dei viaggi da parte delle persone" hanno dichiarato al momento della proclamazione dello sciopero FILT CGIL – UILTrasporti – UGL Trasporto Aereo – USB Toscana. "La mancanza di programmazione adeguata da parte delle aziende ha determinato turni scoperti, squadre ridotte e notevoli carichi di lavoro sugli addetti che sono insufficienti a gestire le attività, situazione aggravata anche dai numerosi eventi di aggressione da parte dei passeggeri verso gli addetti, eventi che abbiamo denunciato inutilmente".