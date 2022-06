Si presentano i corsi di laurea magistrale della Scuola di Economia e Management (SEM)

Il 30 giugno, al Complesso didattico San Francesco, si terrà l’Open Day dei corsi di laurea magistrale della Scuola di Economia e Management dell’Università di Siena.

A partire dalle ore 10, nell’Aula Cripta, dopo il saluto del presidente della Scuola Economia e Management (SEM), professor Claudio Pacati, si terrà la presentazione dei corsi di laurea magistrale in: Scienze statistiche per le indagini campionarie; Management and Governance; International Accounting and management; Finance; Economics/MSc in Economics; Economia per l'ambiente e la sostenibilità; Economia e gestione degli Intermediari Finanziari.

I docenti referenti dei corsi di laurea magistrale e gli studenti tutor saranno a disposizione degli interessati per rispondere alle domande. A seguire è prevista la visita guidata al Museo Civico di Siena.

Per partecipare all’Open Day in presenza occorre registrarsi entro il 27 giugno; ma sarà possibile seguire l’evento anche online.

Le modalità per partecipare in presenza o per seguire l’evento online sono pubblicate all’indirizzo: www.unisi.it/unisilife/eventi/open-day-corsi-di-laurea-magistrale-scuola-economia-e-management

Alla Scuola SEM afferiscono tutti i corsi di studio dei dipartimenti di Economia Politica e Statistica (DEPS) e di Studi Aziendali e Giuridici (DISAG) dell’Università di Siena, che offrono le lauree, triennali e magistrali, in discipline aziendali, economiche, finanziarie e statistiche.

Fonte: Università di Siena