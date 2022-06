Chiara Ferragni testimonial Sammontana, fioccano like per il gelato empolese

Con questo caldo un gelato ci vorrebbe a tutte le ore. Pare pensarla così anche Chiara Ferragni, testimonial in questa estate 2022 di Sammontana, l'azienda produttrice di gelato con base a Empoli. L'influencer e imprenditrice che conta milioni di follower sui social ha pubblicato di recente una fotografia che la ritrae, insieme alla mamma Marina Di Guardo, mentre gustano una varietà dei gelati Sammontana, per la precisione della linea Amando.

"Il gelato con il sorriso dentro" torna dunque a spopolare tra i migliaia di like di casa 'Ferragnez'. Infatti, la collaborazione con l'imprenditrice non è nuova per l'azienda empolese. Già due anni fa, nel marzo 2020, Sammontana ingaggiò la testimonial d'eccezione per la challenge del Barattolino. Oggi, come allora, Chiara Ferragni posa davanti alla macchina fotografica armata di cucchiaino, ancora una volta per gustare il gelato empolese del mercato nazionale.