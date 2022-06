Auto in fiamme in Fi-Pi-Li, nel tratto tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno-Pisa. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del comando di Firenze. Il mezzo coinvolto nell'incendio si trova nelle immediate vicinanze di un distributore di carburante.

In arrivo i rinforzi delle squadre inviate dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest con due automezzi e sette unità.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO