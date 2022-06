Incidente in gara tra due giovani piloti di motocross, non sono gravi

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze al crossodromo di Miravalle, a Montevarchi, dopo le 12 durante il Campionato italiano di minicross. Coinvolti due giovanissimi piloti entrati in contatto dopo la partenza. Uno dei due, 12enne originario di Potenza, cadendo avrebbe ripotato un trauma cranico commotivo e una contusione al bacino. Intervenuti il medico e l'ambulanza della gara e attivato a scopo precauzionale l'elisoccorso Pegaso.

Il 12enne è stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer, dove sarebbe arrivato in buone condizioni di salute. L'altro pilota coinvolto è stato invece trasportato all'ospedale di Montevarchi. Per entrambi è previsto un ricovero in osservazione.