Torneo Cosimo I de' Medici, balestrieri in sfida a Cerreto Guidi

Il grande caldo non ha scoraggiato i balestrieri delle Compagnie di Firenze, Senigallia, Cagli, Cortona, San Severino Marche e Cerreto Guidi che si sono contesi domenica 26 giugno in Piazza Vittorio Emanuele II, a Cerreto Guidi, il Torneo Cosimo I de' Medici, Memorial Mauro Masini, giunto alla decima edizione, valido anche come XVI Memorial Piero Cerri.

La gara di balestra antica manesca è iniziata al mattino con le eliminatorie della Specialità Singolo per concludersi nel pomeriggio con le finali e la prova a squadre. Doppietta dei balestrieri marchigiani di Senigallia, giunti ai primi due posti, ma ottimo il comportamento del balestriere di casa, Claudio Ragoni che ha concluso al terzo posto.

Classifica Singolo:

1) Ercole Sante - Senigallia punti 319

2) Silvano Pelosi - Senigallia punti 313

3) Claudio Ragoni - Cerreto Guidi punti 309

Il dominio di Senigallia ha riguardato anche la prova a squadre (Memorial Mauro Masini)

Classifica a squadre:

1) Senigallia punti 427

2) Cagli punti 338

3) Cortona punti 334

La gara valida per il Memorial Piero Cerri è stata, infine, vinta da Fabio Checcucci di Firenze.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato per l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi l’assessore Mariangela Castagnoli, mentre per la Pro Loco è intervenuto il Presidente Lorenzo Brunori.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa