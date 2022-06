'Z' disegnata sul muro di un negozio a Empoli, riappare il simbolo pro-invasione russa

Una 'Z' è stata disegnata da ignoti, con una bomboletta spray di colore nero, su uno dei muri esterni del negozio Brico Io di Empoli. A segnalarcelo è un lettore, che ha notato il graffito nell'area commerciale di Pontorme, alle porte con il territorio di Montelupo Fiorentino.

Quella che potrebbe sembrare una semplice 'Z', dall'inizio della guerra in Ucraina ha assunto una simbologia ormai conosciuta. La lettera è utilizzata dalle forze armate russe sui propri mezzi, diventando un segno a sostegno dell'invasione. Non si tratta del primo episodio nell'Empolese Valdelsa. Spostandoci poco più in là, a Cerreto Guidi, nel maggio scorso un'altra lettrice segnalò alla redazione di aver ritrovato una 'Z' disegnata sempre a spray, stavolta sopra una campana del vetro (Qui la notizia). In quel caso il simbolo fu poi coperto con della vernice rossa.