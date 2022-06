Mezzo secolo di 5A, la classe festeggia 50 anni dalla maturità

Siamo in periodo d'esami. A Pontedera c'è chi la maturità l'ha superata ormai mezzo secolo fa, è una classe del liceo scientifico XXV Aprile, rimasta unita ancora oggi.

La ex 5A ha concluso il suo percorso nel 1972 ma ogni anno i componenti di quella classe si ritrovano tra ricordi e goliardia per fare un salto nel passato. Erano anni intensi a Pontedera e non solo e la 5A era molto conosciuta per l'impegno extra scolastica.

I membri erano Antonio Chelli, Marco Granchi, Marco Casalini, Paolo Vespi, Paolo Bernardeschi, Massimo Megli, Andrea Orsini, Elena Novi, Susanna Doveri, Giovanni Ghelli, Maurizio Salvadorini, Francesco Caturegli, Sergio Piccini e Fabio Dal Canto.

Chelli, inoltre, ha scritto pure un libricino riguardo le gesta di quei ragazzi diplomati nel 1972. E anche nel 2022, per i cinquant'anni, la classe si è ritrovata a tavola. Una tradizione infinita.