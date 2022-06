A Villa Sonnino il Rotary incontra il professor Boggi

Si è svolto a Villa Sonnino un incontro all’insegna dei più importanti valori del Rotary, amicizia, leaderschip, impegno professionale e attenzione al territorio.

Un evento che ha visto la partecipazione del Club di Castelfranco di sotto, del Club Fucecchio-S.Croce e dell’E-Club 2071, che anche in questa occasione hanno proficuamente collaborato, nel segno della migliore amicizia rotariana, per la organizzazione e la riuscita della serata.

Un evento di particolare rilievo perché ha visto come ospite d’onore e relatore della serata il Prof Ugo Boggi Direttore dell’Unità Operativa di chirurgia generale e dei trapianti dell’Azienda Ospedaliera dell’Università di Pisa, nella occasione accompagnato dalla consorte Signora Gabriella Amorese anch’essa impegnata nel settore sanitario come medico anestesista.

L’evento è stata l’occasione anche per sottolineare e festeggiare il recente prestigioso incarico attribuito dal Ministero della salute al Prof. Boggi nominato coordinatore del tavolo tecnico istituito dal Ministero per individuare cure innovative di contrasto al tumore del pancreas, uno dei più aggressivi e difficili da trattare, dando così un tangibile riconoscimento al chirurgo che ha eseguito più interventi robotici sul prancreas in Europa e tra i primi tre al mondo, contribuendo a far si che l’Unità Operativa da lui diretta sia la più attiva in Italia nella chirurgia mini invasiva del pancreas. Un esempio eccezionale di professionalità e leaderschip che ha positivamente coinvolto tutti i presenti all’evento rotariano i quali hanno fortemente apprezzato anche le elevate doti umane e la disponibilità dimostrata dal relatore, valori non secondari in tutti coloro che sono impegnati nel difficile lavoro di medico.

Il prof. Boggi ha tenuto una interessante relazione sulla evoluzione che ha caratterizzato il sistema sanitario italiano negli ultimi decenni, sottolineando le problematiche del settore e nel contempo indicando gli auspicabili adeguamenti indispensabili in presenza di una nuova realtà che la perdurante pandemia ha evidenziato.

Hanno aderito e partecipato alla serata anche esponenti di importanti associazioni che operano sul territorio. L’associazione Abbracciami aps, composta da genitori di bambini e ragazzi autistici e altre neurodivergenze e disabilità, che tutela il diritto dei ragazzi ad essere inclusi nella realtà a cui appartengono. L’associazione culturale Territorio in comune, con la quale il club Rotary di Castelfranco ha recentemente portato a termine una importante azione di aiuto ai profughi Ucraini, ha voluto omaggiare il Prof. Ugo Boggi di un pregevole oggetto frutto della maestria artigianale del comprensorio del cuoio.

Fonte: Ufficio Stampa