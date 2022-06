Arrestato a Prato grazie a due carabinieri liberi dal servizio

I carabinieri del Radiomobile di Prato hanno arrestato un 24enne ghanese per spaccio di stupefacenti. Ad intervenire inizialmente in via Torricelli due carabinieri liberi dal servizio delle stazioni di Prato e Poggio a Caiano. Continuando a seguire il sospettato hanno capito che l'uomo poteva nascondere qualcosa e quidi hanno chiamato la Radiomobile di Prato .

Il ghanese, alla vista della gazzella, era sotto stress, il motivo è stato scoperto nella perquisizione. Addosso aveva 12 dosi di hashish e 7 di cocaina.

E' stato dunque arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella convalida dell'arresto per direttissima gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Prato.