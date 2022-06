Emozioni all'Arco di Castruccio, Lucia Poli visita la mostra dedicata al fratello Paolo

Un momento da ricordare, una pietra miliare nelle iniziative organizzate dall’associazione culturale Arco di Castruccio di Montopoli: si è svolta, con un’ottima partecipazione popolare, la mostra fotografica multimediale dedicata a Paolo Poli (attore, regista e maestro teatrale) che per una quindicina d’anni ha avuto la sua residenza estiva proprio a Montopoli. L’esposizione – curata dalla dottoressa Roberta Salvadori – ha goduto anche di una audio guida per ripercorrere il lascito artistico e personale di Poli a Montopoli. La ciliegina sulla torta è stata rappresentata dalla visita alla mostra allestita nella Sala Pio XII della sorella Lucia, anch’essa artista di alto livello, accompagnata da Katia Beni e Pino Strabioli. Poli è stata omaggiata dal coordinatore dell'Arco di Castruccio Marzio Gabbanini di un piatto di terracotta montopolese che riportava il logo dell’associazione culturale. Lucia Poli ha osservato emozionata e anche divertita le foto della sua gioventù e di quella del fratello, insieme a persone che già all’epoca conosceva e che domenica sera ha incontrato di nuovo a distanza di tantissimi anni. Poco dopo è salita sul palco per l’ultimo spettacolo della rassegna Comicopoli – al cui interno era inserita la mostra dedicata al fratello – per una performance come sempre di grande levatura. Le foto proiettate le ha fornite Antonio Guicciardini Salini, presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che conosceva Paolo Poli e conosce la sorella Lucia. A Guicciardini Salini va un ringraziamento speciale per aver attinto dal proprio archivio fotografico personale e alla Fondazione CRSM un grazie per la collaborazione fattiva. L’auspicio dell’Arco è quello di riproporre questa esposizione, stavolta con fotografie stampate fisicamente.

Fonte: Arco di Castruccio