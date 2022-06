Fi-Pi-Li, quasi quattro giorni di chiusure allo svincolo di Montelupo

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto la chiusura della corsia di sorpasso dal km 18+100 al km 20+600 in direzione Mare con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Mare e la chiusura delle rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Montelupo in direzione Mare, dalle ore 6 di martedì 28 giugno alle ore 22 del I luglio 2022.

Per lavori di adeguamento e messa in sicurezza disposti anche la chiusura della carreggiata dal km 20+600 al km 18+100 in direzione Firenze per la rimozione della segnaletica di deviazione e la riapertura dell'intera carreggiata;

l'uscita obbligatoria allo svincolo di Empoli Est per l'utenza veicolare in direzione Firenze;

la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Empoli Est in direzione Firenze;

la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Montelupo Fiorentino in direzione Firenze;

dalle ore 22.00 del 27 alle ore 6 del 28 giugno 2022.

Negli stessi orari previsti la chiusura della carreggiata dal km 18+100 al km 20+600 in direzione Mare per istituire la deviazione sulla corsia di sorpasso;

l'uscita obbligatoria allo svincolo di Ginestra Fiorentina per l'utenza veicolare in direzione Mare;

la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Montelupo in direzione Mare;

la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Ginestra Fiorentina in direzione Mare.