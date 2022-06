Colpo in villa a Firenze: ladri minacciano e derubano una coppia

Una coppia italo-russa è rimasta vittima di una rapina in villa a Firenze. In via San Felice a Ema nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 giugno i rapinatori hanno fatto il loro ingresso e portato via un orologio Rolex, valigie piene di abiti e denaro per decine di migliaia di euro in contanti.

I padroni di casa, oltre a un domestico e un'anziana congiunta, stavano dormendo. I quattro ladri sono entrati in camera da letto e uno, armato di pistola, ha minacciato la coppia. Dopo la protesta dell'uomo, uno dei malviventi lo ha colpito al volto. La donna invece è stata strattonata per costringerla a rivelare dove fosse il denaro.

I malviventi avrebbero radunato e chiuso a chiave in una camera tutti i presenti nella casa e fatto razzìa nella villa prima di scappare con il bottino. Le forze dell'ordine indagano.