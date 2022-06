Pistoia Festival 2022, gli appuntamenti di fine giugno

Prosegue il programma del Pistoia Festival 2022, il calendario organizzato dal Comune di Pistoia che per oltre tre mesi offrirà varie iniziative, molte delle quali gratuite, che animeranno l’estate pistoiese.

Martedì 28 giugno in occasione del centenario della nascita del regista pistoiese Mauro Bolognini doppio appuntamento. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si svolgerà Bolognini. Sceneggiature d’autore e autori sceneggiati, un convegno di studi sul cinema di Bolognini, a cura del Centro Mauro Bolognini di Pistoia con Regione Toscana, Comune di Pistoia, Fondazione Caript. Alle 21.15 nel Piccolo Teatro Mauro Bolognini proiezione del film del regista pistoiese “Fatti di gente perbene” (1974), a cura del Centro Mauro Bolognini. Info: www.centromaurobolognini.it.

Sempre martedì 28 giugno altri due appuntamenti. Alle ore 16 nella Biblioteca Forteguerriana è previsto Guardate dunque se in Pistoia vi era gente. La città e le feste iacopee, visita guidata per bambini e famiglie alla mostra. Info e prenotazioni: forteguerriana@comune.pistoia.it - tel. 0573 371452. Sempre alle ore 16, ma nella Biblioteca San Giorgio, si terrà Europei e Europa. A trent’anni dal trattato di Maastricht, convegno sul trentennale della firma del Trattato di Maastricht (TUE). Interverrà Giorgio Petracchi, professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali. L’iniziativa è a cura di Comune e Università "Vasco Gaiffi" di Pistoia. Info: www.univergaiffi.it.

Mercoledì 29 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 nell’Auditorium della Biblioteca San Giorgio prosegue Bolognini. Sceneggiature d’autore e autori sceneggiati, convegno di studi sul cinema di Bolognini con diversi interventi. Info: www.centromaurobolognini.it.

Giovedì 30 giugno alle 16 nella Biblioteca Forteguerriana per il ciclo "La Forteguerriana racconta Pistoia" Lapide sì/lapide no: il caso Castellazzo, conferenza di Giampaolo Perugi. A seguire visita alla mostra documentaria nella sala Gatteschi. Info: forteguerriana@comune.pistoia.it - tel. 0573.371452

Sempre giovedì 30 giugno in programma altri tre appuntamenti. Alle ore 18 nella Biblioteca San Giorgio si svolgerà Dopo il festival – Giovedì in giallo con Marco Vichi, a cura dell’Associazione Giallo Pistoia. Info: tel. 0573.371600. Alle ore 21 nella Fortezza Santa Barbara, per "Estate in Fortezza" il concerto di musica classica per solisti e Estrorchestra con l’esibizione dei solisti Luca Torrigiani, Lapo Vannucci e Davide Bandieri. Musiche di Mozart, Di Fiore, Procaccini, a cura di Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus. Prevendita biglietteria Teatro Manzoni tel. 0573 991609, 27112. Alle 21.30 nel Giardino di Villa Stonorov per "Notti di stelle", apericena e teatro con la compagnia Testa fra le nuvole, a cura di Fondazione Vivarelli in collaborazione Associazione Voglia di Vivere. Info e biglietti: info@fondazionevivareli.it, tel. 0573 28787.

Venerdì 1° luglio alle 17 nella Fortezza Santa Barbara mostra e seminario su antifascismo popolare, a cura di Fondazione Valore Lavoro e Istituto Storico della Resistenza nell’ambito di CGIL Incontri. Per informazioni scrivere a info@cgilpistoia.it.

Sempre venerdì 1° luglio alle 21.30 in piazza del Duomo si svolgerà il "Torneo di Bridge e Burraco", a cura dell’associazione "Bridge Pistoia". Info: www.pistoiabridge.it.

Il programma prosegue con altri appuntamenti, consultabili su www.cultura.comune.pistoia.it

Per info: ufficio Attività Culturali 0573 371611, 371279, 371238, email cultura@comune.pistoia.it; Pistoiainforma numero verde 800.012146; IAT - informazioni e accoglienza turistica telefono 0573 21622.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa