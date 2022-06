Arriva l''Autunno Fiorentino' grazie al fondo periferie

Sarà aperto fino al 12 luglio il nuovo bando per cultura e spettacolo dal vivo nei quartieri meno centrali della città. Si tratta dei finanziamenti derivanti dal ‘Fondo periferie’ del Ministero della cultura che a Firenze varranno circa 1,2 milioni di euro e serviranno per una nuova rassegna dal titolo ‘Autunno fiorentino’.

I fondi serviranno per sostenere progetti di attività di spettacolo dal vivo destinati ad assicurare l’inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e con essi la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale nelle aree periferiche della città. L’ ‘Autunno Fiorentino’ andrà quindi a favorire la ripresa della cultura e dello spettacolo in tutti i Quartieri del Comune che non rientrano nell’area del centro storico Unesco tramite spettacoli, attività formative e laboratori dedicati alle arti performative.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa