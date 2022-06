Cèramica Off a Montelupo: workshop gratuiti con le tre artiste

Proseguono gli appuntamenti di Cèramica Off , il Festival diffuso della ceramica di Montelupo Fiorentino, diretto artisticamente e prodotto dalla Fondazione Museo Montelupo per il Comune di Montelupo Fiorentino, in programma fino al 22 luglio 2022 e, successivamente, da settembre 2022.

Il mese di luglio vedrà in cartellone tre workshop artistici a partecipazione gratuita, attraverso i quali il borgo toscano di Montelupo intende coniugare la sua antica storia come fabbrica di maiolica della Famiglia Medici con un approccio contemporaneo, tramite la sperimentazione di linguaggi e forme espressive differenti, guardando all’arte, al design e all'artigianato.

Tornano così anche nell’edizione 2022 di Cèramica Off i Cantieri d’arte, in cui gli artisti producono e interagiscono con il territorio, con i suoi artigiani e i suoi cittadini, che anche quest'anno saranno guidati dallo storico di arte contemporanea Christian Caliandro con la collaborazione dell’Università di Firenze, corso di storia dell’arte contemporanea del professor Giorgio Bacci. Il primo workshop sarà condotto dall’artista Elena Bellantoni, che sabato 2 e domenica 3 luglio terrà presso il Museo della Ceramica di Montelupo il laboratorio “Vasi comunicanti”, un progetto collettivo partecipato di co-creazione in cui le persone sono inviate a creare un dialogo tra oggetti/vasi come fossero delle coppie/gruppi di persone. L’altro incontro vedrà protagonista l’artista senese Serena Fineschi con il workshop “La primavera dell’impazienza”, in programma sabato 16 e domenica 17 luglio sempre presso il Museo Montelupo e a partecipazione gratuita su prenotazione.

Protagonista di un terzo workshop sarà infine l’artista Eloisa Gobbo, vincitrice del premio di residenza della Fondazione Museo Montelupo per la Biennale di Arte Contemporanea di Manises, che sabato 9 e domenica 10 luglio organizzerà "Decorus: l’arte della decorazione ovvero la decorazione dell’arte", laboratorio in cui verranno illustrati i metodi di lavoro per pianificare lo sviluppo di decorazioni apparentemente molto complesse. Il workshop sarà sempre a ingresso gratuito su prenotazione e si svolgerà presso la Scuola di Ceramica di Montelupo Fiorentino in via Gramsci, 8.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni sui workshop è possibile inviare una mail a info@museomontelupo.it oppure telefonare al numero 0571 1590300.

Fonte: Ufficio Stampa