Città a misura di persona, le toscane a metà classifica

La sesta edizione dello Smart City Index di EY analizza le 109 città capoluogo di provincia, classificando il loro sviluppo in termini di investimenti e iniziative del territorio da un lato (readiness) e comportamenti dei cittadini dall’altro, sui tre assi strategici della transizione ecologica, della transizione digitale e dell’inclusione sociale.

In particolare, tra le città della Toscana dal report di EY emerge che:

- Le città della Toscana si trovano complessivamente al 10° posto nella classifica regionale delle città “a misura di persona”, con Firenze che si conferma come la migliore (quest’anno al 10° posto) e tra le prime trenta troviamo anche Prato al 27° posto e Pisa al 28°, ma le restanti si posizionano più lontane in classifica con Siena al 44°, Livorno al 51°, Arezzo al 61°, Grosseto al 64°, Pistoia al 67° e in terza fascia Lucca 82° e Massa 98°. A parte alcune eccezioni, per molte città si rileva un graduale scivolamento in classifica.

- Le città della Toscana sono più forti in ambito di Readiness delle amministrazioni (8° posto) rispetto ai Comportamenti dei cittadini (13° posto).

- Buone performance anche nell’asse dell’Inclusione Sociale (7° posto) rispetto alla Transizione Digitale (9° posto), e soprattutto rispetto alla Transizione Ecologica che rappresenta un tradizionale punto debole delle città toscane (14° posto).

«La domanda di città “a misura di persona” sta emergendo in maniera molto forte e anche le aziende si trovano a dover comprendere e gestire l’impatto dei nuovi trend urbani sui loro dipendenti: lo smart working, una nuova visione del lavoro e dei valori a esso legato sono la parte più evidente, ma la maggiore attenzione all’ambiente, il desiderio di spostamenti più sostenibili e un miglior bilanciamento tra lavoro e vita privata sono trend irreversibili. Le città che saranno più capaci e più veloci nel riprogettarsi e nel riqualificare gli spazi residenziali e di lavoro diventeranno più attrattive. La Human Smart City è la città che (ri)progetta infrastrutture e servizi coniugando centralità della persona, innovazione tecnologica e sostenibilità e rappresenta un’opportunità sia per le aziende sia per le amministrazioni locali di attrarre lavoratori e cittadini» – commenta Andrea D’Acunto, People Advisory Services leader di EY in Italia.

Fonte: Ufficio Stampa