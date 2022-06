Festa de l’Unità di Poggibonsi: tra gli ospiti il ministro Orlando

Ritorna dal 30 giugno al 17 luglio al Bernino la Festa de l’Unità di Poggibonsi. Dopo due anni difficili il Partito Democratico torna ad organizzare la Festa nel luogo a cui appartiene da tempo, con lo sforzo della comunità che da sempre l’ha resa possibile. Tra gli ospiti ci saranno il ministro Andrea Orlando per portare fra la gente il dibattito sulle retribuzioni e come renderle giuste, oggi centrale nell’agenda del PD.

“L’obiettivo era costruire lo spazio necessario per tornare ad incontrarsi, ce l’abbiamo fatta – fa notare la segretaria Lore Lorenzi - Torneremo al ristorante, alla tombola, alla ruota, alla libreria, nella pista da ballo con tanto divertimento, musica, eventi e dibattiti politici.Tutto questo ci rende orgogliosi della nostra comunità, generosa nell’offrire alla città luoghi dove tornare a sorridere e sperare. La Festa è ancora oggi per le democratiche e i democratici senso di appartenenza alla comunità del partito”.

“In politica oggi è fondamentale essere riconoscibili: per noi la Festa al Bernino è il simbolo di quello che vogliamo rappresentare per la città, il partito delle persone - aggiunge Lorenzi - Questo ci ha mosso sia nella scelta di tornare al Bernino che nella costruzione degli eventi politici”.

La manifestazione ospiterà il Ministro Orlando per portare fra la gente il dibattito sul futuro del mondo del lavoro, per una retribuzione giusta come ci chiede l’Europa. Sarà presente la parlamentare del Pd Susanna Cenni insieme al direttore generale di Oxfam Italia Roberto Barbieri sulla crisi del grano determinata dalla guerra in Ucraina. Saranno tracciate le prospettive per lo sviluppo del territorio insieme a esponenti regionali e locali, fra cui il Presidente Eugenio Giani, le imprese e le associazioni, attorno ai temi delle comunità energetiche, del legame fra lo sport e le comunità, dell’imprenditoria femminile, dell’utilizzo degli spazi pubblici, sul Piano Regionale di Sviluppo, presentato dall’Assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini e ai Consiglieri Regionali Anna Paris, Elena Rosignoli e Gianni Anselmi, insieme al capogruppo PD in Consigli Regionale Vincenzo Ceccarelli e all’economista Stefano Casini Benvenuti. Accompagneranno in questo percorso il Presidente della Provincia di Siena Silvo Franceschelli, il responsabile sport in segreteria nazionale PD Mauro Berruto, esponenti nazionali e regionali della FIAB, la presidente di Arci provinciale Siena, il coordinatore di Libera Toscana Don Andrea Bigalli, i giornalisti Andrea Sbardellati e Simona Sassetti, insieme alle realtà locali delle associazioni sportive, dell’imprenditori femminile, dell’associazionismo giovanile.

La Festa ospiterà poi il tour del tesseramento toscano al Pd, che fra le sue tappe ha scelto anche Poggibonsi. Infine, le presentazioni dei libri “Le nostre assenze” e “L’osso del cuore” di Sacha Naspini e Valentina Santini presentate da Stefano Solventi domenica 3 Luglio e giovedì 14 Luglio “Bread&roses, storie di ordinaria discriminazione” di Marina Capponi e dell’attrice Daniela Morozzi, presentate dal regista poggibonsese e Globo d’Oro Francesco Rossi e dalla segretaria Lore Lorenzi. Il programma completo delle iniziative, che si svolgeranno sempre di Martedì, Mercoledì e Venerdì nello spazio della libreria, è disponibile sui nostri social e sulle nostre bacheche, dove disporremo appositi layout dei singoli appuntamenti.

Tutte le sere la pista da ballo sarà impegnata dalla musica, in particolare Generazione di Sconvolti (Vasco tribute band) martedì 5 luglio, ma anche il 27° festival della canzone GRG LA BADIA il 4, il 6 e il 12 Luglio, DUOE25 l’8 Luglio e Karmadelic (live music anni 70-80-90-00) il 13 Luglio. Si esibiranno il pattinaggio artistico UPP il 30 Giugno, le scuole di ballo Effekappa Dance e ASD Gioia e il Teatro Riflesso con “le avventure di Giovannino” (spettacolo interattivo a tematica ecologica per bambini) lunedì 11 giugno. Ci intratterranno le altre serate con il ballo Ringo Fox, Massimiliano Castagna, “il quartiere latino”, “nuove emozioni band”, Moreno e Antonella”, “replay” e Marino e Silvia.

Tornerà il tradizionale Ristorante del Pesce (e non solo) affiancato da un nuovo punto ristoro dove serviremo birra, schiacciate ripiene e taglieri toscani. Al ristorante ogni martedì e venerdì cacciucco (anche da asporto e su prenotazione).

“Tengo molto a ringraziare le volontarie e i volontari che hanno reso possibile l’organizzazione della nostra festa. Aspettiamo numerosi i cittadini valdelsani e della provincia senese, già da ora dico grazie a chi ci sarà, volontari e visitatori”.

Fonte: Ufficio Stampa