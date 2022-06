Furti in appartamenti di Firenze e Vaglia, due arresti

Due arresti a Vaglia e Firenze per furti in abitazione, a finire in manette due pregiudicati: un 50enne di origini bosniache e un 55enne di origini serbe. I due erano già nel mirino della polizia per un furto a Rifredi, Firenze, dato che il 12 giugno avrebbero sfondato la porta di un appartamento e portato via denaro e monili in oro.

Denunciato il furto, la polizia si è messa al lavoro. Gli investigatori sono finiti a Vaglia dove nella giornata di giovedì 23 giugno hanno sorpreso il 50enne e il 55enne. I due erano appena usciti da una casa, messa a soqquadro e razziata dopo aver forzato l'ingresso. In questo caso il bottino del colpo si è concretizzato in un solo smartphone rinvenuto nella vettura dei fermati e subito dopo restituito dalla polizia al legittimo proprietario.

Le successive perquisizioni eseguite nelle dimore fiorentine degli arrestati hanno poi portato ad acquisire ulteriori elementi che collegherebbero i due cittadini stranieri anche al furto del 12 giugno a Firenze e per il quale entrambi sono stati sottoposti, contestualmente all’arresto in flagranza di reato a Vaglia, a fermo di indiziati di delitto.

Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l'effettiva responsabilità degli indagati, in uno con la fondatezza delle ipotesi d'accusa mosse a loro carico, saranno vagliate nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini.