Irplast Empoli, buono carburante da 200 euro a tutti i dipendenti

Il 15 giugno alla Irplast è stato sottoscritto su proposta della Filctem CGIL e la RSU e accolta dalla Direzione aziendale, un accordo per adottare la misura di carattere generale prevista dalla legge approvata il 23 maggio 2022 n. 51, per sostenere e aiutare i dipendenti deile aziende che devono fronteggiare importanti criticità tra cui quelle legate al rincaro del costo del carburante.

L’accordo prevede di rioonoscere entro il 31 di luglio l’importo di Euro 200,00 (importo massimo previsto dalla legge) in buoni carburante a tutti i dipendenti, ad esclusione di coloro con qualifica dirigenziale oltre ai dipendenti assegnatari di auto aziendale.

Questo risultato importante, in un momento difficile che i| paese sta attraversando, e il frutto delle buone e propositive relazioni industriali presenti oggi in Irplast, capaci di condividere anche momenti complicati per i lavoratori e Ie Iavoratrici e che la Direzione della Irplast ha inteso supportare con un atto concrete.

E tra i primi accordi sul nostro territorio in materia di aiuto e sostegno ai propri dipendenti per il caro carburante, la norma legislativa ha come termine ultimo ii 31 dicembre 2022.

La Filctem CGIL provera a proporlo in tutte Ie reaita aziendali di qualsiasi dimensioni e dei diversi settori che segue, auspicando di trovare Ia stessa attenzione che abbiamo trovato in Irplast anche da parte di aitri Imprenditori, per provare a dare seppur piccola una risposta concreta ai problemi che in questa fase stanno affrontando i Iavoratori e le lavoratrici i pensionati i precari cioé quella parte del paese che per vivere e vuole costruirsi un futuro certo e dignitoso ha bisogno di lavoro.

Fonte: Filctem Cgil