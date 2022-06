La Polizia Municipale di Pistoia intensifica i controlli sui ciclomotori

Nelle ultime settimane la Polizia Municipale ha intensificato i controlli sui ciclomotori, al fine di contrastare il mancato rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale. Nello specifico, durante l’attività di verifica, negli ultimi giorni gli agenti hanno elevato diverse sanzioni per dispositivi irregolari (come specchietti, gomme e altro) e sottoposto a fermo amministrativo per sessanta giorni due veicoli con caratteristiche costruttive alterate (modifiche alla cilindrata, installazione di impianti scarico o di alimentazione irregolari e altro). I conducenti, o nel caso di minori i genitori, sono stati sanzionati con verbali dell’importo di 421 euro.

L’intensificazione dei controlli da parte della Polizia locale è finalizzato a impedire la circolazione di veicoli pericolosi, che frequentemente restano coinvolti in sinistri dove la velocità che sviluppano genera conseguenze gravi. Oltre all'aspetto della sicurezza, poi, spesso questi veicoli sono molto rumorosi e creano disturbo, soprattutto nelle ore serali.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa