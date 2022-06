Misericordia di Empoli, attivo il numero per prenotare visite

E’ attivo il numero unico degli Ambulatori della Misericordia di Empoli tramite cui i cittadini possono prenotare le visite mediche nella sede di Empoli, in Via Cavour 43/B e nella sede di Sovigliana, in Via Dante Alighieri 14. Chiamando il numero telefonico 0571-534915 i cittadini sono immediatamente collegati con le receptions degli ambulatori, con cui possono verificare le disponibilità dei professionisti sanitari che visitano presso le due sedi. Il numero è attivo negli orari di apertura degli ambulatori: la sede di Empoli è aperta dal Lunedì al Sabato, con orario 09:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00 dal Lunedì al Venerdì, 09:00 – 12:00 il Sabato; la sede di Sovigliana è aperta dal Lunedì al Venerdì con orario 09:00 – 12:30 e 15:00 – 18:30.

Serietà, professionalità degli specialisti, dedizione alla soddisfazione del paziente e attenzione costante all'innovazione, sono i pilastri sui cui si basa l’attività degli Ambulatori della Misericordia, in cui i cittadini possono trovare prestazioni multispecialistiche di alta qualità a tariffe contenute.

Grazie all’istituzione del numero unico dedicato alla prenotazione delle visite mediche, i cittadini possono accedere più agevolmente ai servizi sanitari erogati dagli Ambulatori e ricevere una risposta tempestiva da parte degli operatori.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa