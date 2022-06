Nuova edizione di Craft the Leather nel distretto del cuoio

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, dopo due anni di stop dovuto alle restrizioni anti-Covid, organizza la nona edizione di Craft The Leather, un progetto di formazione rivolto a giovani aspiranti designer delle più prestigiose scuole di moda e design internazionali.

Craft the Leather mira a promuovere un prodotto toscano d’eccellenza che nasce dalle sapienti mani dei maestri conciatori del Distretto del Cuoio Toscano, la Pelle Conciata al Vegetale in Toscana, e a far conoscere questo materiale tradizionale ma estremamente versatile alle giovani leve del design, che saranno gli stilisti di domani.

Ecco le scuole che parteciperanno all’edizione 2022:

Amsterdam University, Amsterdam – Paesi Bassi

Central Saint Martins, Londra – Regno Unito

Design School Kolding, Kolding – Danimarca

ISIA Design, Firenze – Italia

NABA Nuova Accademia di Belle Arti, Milano – Italia

Reneé Van Den Berg Academy, Hoofdoorp – Paesi Bassi

Royal College of Art, Londra – Regno Unito

Il progetto si articolerà principalmente in due fasi: il workshop formativo, che si terrà nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio 2022 nel Distretto Conciario Toscano, ed il concorso finale delle opere in pelle conciata al vegetale realizzate dagli studenti, che si terrà il prossimo inverno durante la fiera milanese di Lineapelle.

I 7 studenti selezionati ed i loro insegnanti saranno ospitati al Conservatorio Santa Chiara di San Miniato e vivranno intensi giorni di esplorazione alla scoperta di ogni aspetto della concia al vegetale nel distretto conciario toscano, faranno esperienze con i vari tipi di pelle al vegetale e con le tecniche di lavorazione durante le giornate di laboratorio creativo e selezioneranno i materiali da utilizzare per il concorso finale, che prevede la creazione di una mini-collezione di accessori moda.

Il tutor per “Craft The Leather 2022” sarà ancora la Dr.ssa Diane Ellen Becker.

Fonte: Ufficio Stampa