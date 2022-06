Palio di Montelupo, si fermano i campioni in carica: ultime qualificazioni

Si è tenuta giovedì 23 e lunedì 27 giugno la terza giornata di qualificazione alle semifinali. Ancora una giornata e poi scopriremo quali saranno i fantastici quattro rioni che si contenderanno lo scettro di Montelupo.

Una terza aggiornata avvincente che ha già dato i suoi primi verdetti. Ma iniziamo dalle partite.

La Graziani ruggisce, torna prepotentemente in corsa, sebbene sia molto complicata la sua situazione, vincendo per 2-1 contro Via Rovai, in un match avvincente, con uno scatenato Cacciapuoti, autore di un doppietta che porta il proprio Rione alla vittoria. Resta ancora in corsa Via Rovai, che oltre a vincere l’ultima contro Piazza dell’Unione Europea, deve sperare in una serie di risultati favorevoli, così come La Graziani che affronterà nell’ultima partita il rione Bar Carlino.

A proposito di Bar Carlino è proprio questo uno dei due rioni che deve abbandonare il Palio 2022: sconfitto per 4-2 dal Fibbiana, rimane fanalino di coda ad 1 punto, e nemmeno con una vittoria finale può sperare nella qualificazione. Un bar Carlino giovane che ha lottato con le unghie e con i denti ma che è stato sopraffatto alla distanza da un Fibbiana ben organizzato, con tanta qualità in mezzo al campo, ma con gli attaccanti che concretizzano poco il gioco creato. Il Fibbiana vola a 6 punti ed è vicinissimo alla qualificazione. Per Bar Carlino l’ultima gara da onorare è contro La Graziani, mentre Fibbiana incontrerà all’ultima gara la Sambobolinese.

Rione Sambobolinese fermato sul 4-4 dal Turbone, in una gara con ribaltoni continui che ha visto proprio i campioni del Turbone strappare il pareggio nel finale di gara. Per il Turbone è il primo punto, e come per Bar Carlino, con un solo punto in classifica è arrivato al traguardo di questo palio. Una prematura e molto amara uscita anticipata anche perché come Rione Campione in carica tutti si aspettavano molto di più dai rossi di Turbone. Ultima gara contro la Vinicola, da onorare per la propria gente, mentre gli orange della Sambobolinese restano in corsa per il passaggio del turno: l’ultima gara li vede contro il Fibbiana, in una partita dal risultato quanto mai incerto.

Mentre Bar Carlino e Turbone se ne vanno, continua a volare e sognare in grande la Vinicola: nello scontro al vertice è proprio il rione di mister Puccioni a vincere per 3-2 contro Piazza Unione Europea, spezzando l’entusiasmo di questi ultimi e portandoli in una situazione a rischio. Brilla la stella di Motti Matteo per la Vinicola autore di una doppietta nella gara. La Vinicola ad un passo dal primo posto è già qualificata per le semifinali e incontrerà il Turbone nell’ultima gara, mentre Piazza dell’Unione Europea dovrà vedersela con Via Rovai, in una gara che sa di dentro o fuori.

La classifica vede comandare la Vincola con 9 punti, seguita da Piazza Unione Europea e Fibbiana con 6. A 5 punti troviamo la Sambobolinese, mentre con 3 punti restano in corsa La Graziani e Via Rovai. Chiudono e salutano il palio con 1 punto Bar Carlino e Turbone.

Appuntamento a mercoledì 29 e giovedì 30 giugno per la quarta ed ultima giornata qualificatoria. Dopodiché saranno semifinali e finale.

Fonte: Palio dei Rioni - Montelupo Fiorentino