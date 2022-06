Dalla cartomagia al piano sospeso in aria: finale da urlo per Pinocchio in Strada

"Per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale" cantava Cesare Cremonini in Buon viaggio (Share the love). E così anche Pinocchio in Strada, la manifestazione culmine dell'estate di San Miniato Basso, arriva al suo termine con ben 4 momenti clou in programma per giovedì 30 giugno.

Partiamo con ordine. Il main event della manifestazione, organizzata dal Ccn San Miniato Basso in collaborazione con Confcommercio Pisa, sarà la performance Piano Sky - Flying Piano, tra i protagonisti di Expo Dubai con ben 450 repliche. Parliamo di un piano volante a 4 metri di altezza da terra che regale un concerto-performance con tanto di scenografia mozzafiato. L'evento si troverà, come di consueto per tutta Pinocchio in Strada, lungo la Tosco Romagnola.

Un altro nome internazionale è quello di Federico Scavo. Il popolare dj fucecchiese si esibirà per Alberta Boutique in un private party con il design set creato da Mazzoni - Studio di interni.

Continuano le performance musicali con la tribute band Queen at the Races. Gli emuli di Freddie Mercury e soci si esibiranno nelle più famose canzoni dei Queen, con tanto di trucco e parrucco legato ai 4 di Londra.

Ultimo ma non ultimo, il campione di europeo di cartomagia Francesco Fontanelli si esibirà nei suoi trucchi per lasciare a bocca aperta tutti gli avventori di Pinocchio in Strada. Il toscano sarà senza dubbio tra gli attrattori principali dell'evento che partirà dalle 18 fino alla mezzanotte.

Pinocchio in Strada ha il patrocinio di Comune di San Miniato, Provincia di Pisa e Regione Toscana. Il Ccn ringrazia per la collaborazione: associazione Pinocchio a i'Pinocchio, Fondazione San Miniato Promozione, Camera di Commercio, Terre di Pisa.