San Jacopino, l'allarme dei residenti: "Spaccio e degrado, il quartiere soffre"

"Dopo i nuovi fatti avvenuti lo scorso mercoledì sera in via Galliano, dove un soggetto ha puntato un coltello multiuso su un ragazzo senegalese all'interno del bar, creando paura e tensione in zona, il comitato Cittadini Attivi San Jacopino ringrazia la questura di Firenze per l'immediato intervento delle volanti sul posto e risolvendo la situazione che era diventata pericolosa.

Purtroppo quando i malintenzionati vedono aria libera senza presenza di controlli, tornano a frequentare l'area verde nascosta dalla strada di ponte all'asse, punto focale di spaccio e bivacchi, senza dimenticare lo spaccio sulla ciclabile di viale Redi e i problemi di ubriachezza molesta in vari punti del rione.

Il comitato Cittadini Attivi San Jacopino torna a chiedere presenza e controlli alle forze dell'ordine e più attenzione al decoro. La situazione dei rifiuti continua a peggiorare, anche per l'aumentare dell'inciviltà delle persone: discariche continue che spuntano come funghi dietro le postazioni dei cassonetti, con l'aumentare di odori nauseabondi anche causato dalle alte temperature di questi giorni. La speranza che almeno ci sia piu' frequenti passaggi per il lavaggio dei contenitori.

Infuriati anche gli anziani perché nell'unico punto dove trovano ombra durante la giornata e dove si riuniscono per passare un po' di tempo insieme, cioè l'area panchine nei pressi della gelateria, il pavimento circostante è nero, appiccicoso e emana cattivo odore a causa dei bivacchi serali e notturni a suon di alcol, con tanto di cocci di vetro provenienti da bottiglie rotte.

Il comitato ha segnalato la situazione e richiesto interventi di lavaggio per ridare decoro, ma siamo pronti anche come gli altri anni e ripulire il tutto con i nostri mezzi con secchi e ramazze. Vogliamo che almeno i nostri anziani tornino a stare decentemente nel luogo dove passano del tempo insieme".

